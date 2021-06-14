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رئيس قطاع الكرة والمشرف على الناشئين بنادى في مركز شباب إكياد دجوى بالقليوبية

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رئيس قطاع الكرة والمشرف على الناشئين بنادى الزمالك في مركز شباب إكياد دجوى بالقليوبية رئيس قطاع الكرة والمشرف على الناشئين بنادى في مركز شباب إكياد دجوى بالقليوبية

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حضرا كلا من طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي ، ومعه جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، في إختبارات القلعة البيضاء التي أقيمت اليوم بمركز شباب العمار الكبرى، وذلك لإختيار المواهب الشابة بمحافظة القليوبية، ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات .

وتمت الاختبارات اليوم تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا وضمت اللجنة كلا من: أسامة حسن وعامر صبري وأحمد زكريا ومحمد مصطفي وحسام أسامة وتامر وحيد مدرب حراس مرمي كأعضاء فنيين بالإضافة إلى خالد عمران مسئولا إداريا.

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.

وعلي هامش تواجد طارق يحي وجمال عبدالحميد في القليوبية حرصوا على زيارة مركز شباب اكياد دجوي وأشاد الثنائي بالطفرة الانشائية الهائلة داخل مركز شباب اكياد دجوي واكدوا على أنه نادرا ان تجد مركز شباب داخل قرية بهذا الشكل قائلين«دا نادي داخل قرية مش مركز شباب»

وخلال تواجدهما حرصا أيضا على التقاط صورة تذكارية مع احد الاشخاص مستقلين التوكتوك الخاص به واكد لهما على انه من مشجعي النادي الأهلي ولكنه يحترمهما ويقدرهما كثيرا.

المصرى اليوم

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