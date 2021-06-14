غياب أحمد فتحي عن قائمة بيراميدز أمام سموحة

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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب فريق بيراميدز عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة سموحة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع منافسه سموحة مساء غداً الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب الظهير الأيمن أحمد فتحي بسبب الإيقاف عقب حصوله على 3 بطاقات صفراء، وهو نفس موقف زميله المدافع أحمد سامي.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 34 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة.