يورو 2020: سكرينيار يتألق وبولندا تواصل التجمد في الأراضي الروسية

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حقق منتخب سلوفاكيا انتصارًا صعبًا على منتخب بولندا في أولى مباريات المجموعة الخامسة لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي لُعبت على ملعب سانت بيطرسبيرج في دولة روسيا.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف نظيف، سجله الحارس البولندي فويتشيك تشيزني بشكل عكسي في مرماه.

وفي الشوط الثاني ومن أول دقيقة، أدرك منتخب بولندا التعادل عن طريق لاعب الوسط كارول لينيتي،. لكن منتخب سلوفاكيا استعاد تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 69 عن طريق المدافع ميلان سكرينيار.

وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة، وكانت من نصيب لاعب الوسط البولندي كريتشوفياك، والذي كان حصل على انذاره الثاني وترك منتخب بلاده بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 62 من زمن المباراة.

رجل المباراة

مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده وقدم مردود دفاعي قوي ضد واحد من أخطر المهاجمين في العالم، وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين

ارتفع رصيد منتخب سلوفاكيا لـ 3 نقاط ليحتل صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد منتخب بولندا عند صفر من النقاط في قاع ترتيب المجموعة الخامسة.

منتخب سلوفاكيا سيواجه منتخب السويد يوم الجمعة القادم في ثاني جولات المجموعة، في حين سيلعب منتخب بولندا مباراة قوية ضد منتخب إسبانيا في يوم السبت القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات

- منتخب بولندا لم يتمكن من تسجيل أكثر من هدف في جميع مباريات ال12 التي لعبها في كأس الأمم الأوروبية.

- منتخب بولندا خسر 10 مباريات من أصل 12 مباراة لعبها في الأراضي الروسية (تعادل 1 وخسر 1).

- منتخب سلوفاكيا حقق فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأوروبية، مع تحقيقه اليوم لأول فوز على المنتخب البولندي في مواجهة ببطولة دولية كبرى (مونديال / يورو) بين المنتخبين.

- هذه المباراة هي الثانية عشرة لمنتخب ولندا في كأس الأمم الأوروبية وهي المرة الأولى التي يخوضون فيها مباراة سُجل فيها ثلاثة أهداف.

- منتخب سلوفاكيا هي أول فريق يسجل هدفين أمام بولندا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية منذ يورو 2008 (منتخب ألمانيا، فاز 2-0).

- منتخب سلوفاكيا لم يهزم في أخر ست مباريات دولية (فاز 2 وتعادل 4). هذه هي أطول سلسلة لا هزيمة لهم منذ عام 2016 (ثماني مباريات).

- الحارس البولندي تشيزني اصبح اول حارس في تاريخ كأس الأمم الأوروبية يسجل هدفًا عكسيًا في مرماه.

- سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفاً واحداً فقط في آخر 33 محاولة تسديد له في بطولة كبرى (مونديال / يورو) وهذا الهدف الوحيد كان ضد البرتغال في ربع نهائي يورو 2016.