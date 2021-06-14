وزير الزراعة: إجمالى الصادرات الزراعية وصل لـ5.2 مليون طن خلال العام

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استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاثنين، موقف الصادرات الزراعية المصرية، وقال إن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه، ويتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ150 دولة أهمها دول الاتحاد الاوربي، وروسيا، اليابان، جنوب شرق آسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوق إضافية في 2020، موضحا أن الصادرات الزراعية أصبحت تمثل 17% من إجمالي الصادرات السلعية.

وأكد وزير الزراعة على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للقواعد والمعايير الدولية، مع إتباع أنظمة حديثة في التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات– مراكز التعبئة– المفارش) وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا (40 معمل للفحص والتحليل)، والالتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة.