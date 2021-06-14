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فريق بـ «سوهاج الجامعي» ينجح في استخرج «مفك» من رأس مواطن أصيب في مشاجرة

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فريق بـ «سوهاج الجامعي» ينجح في استخرج «مفك» من رأس مواطن أصيب في مشاجرة فريق بـ «سوهاج الجامعي» ينجح في استخرج «مفك» من رأس مواطن أصيب في مشاجرة

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نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، في استخراج مفك يبلغ طوله ١٠ سم من رأس مواطن يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، وإنقاذ حياته، بعد ما أصيب به أثناء مشاجرة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وقال إنه حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي رجل من مدينة أخميم، مصاب بمفك مغروز بأسفل رأسه وممتد إلى الفقرات العنقية، حيث قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور حسان النعماني عميد كلية طب سوهاج ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة، لافتاً أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والاطمئنان على حالته الصحية ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث ضم الفريق الطبي الدكتور عمر الشيبانى مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطايا معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كما ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد طبيب مقيم، ومنال مصطفى من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب.

المصرى اليوم

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