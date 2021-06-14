«القومي للمرأة» يشيد بقرار النائب العام بتشغيل 12 مكتباً رقمياً لخدمة نيابات الأسرة

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وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لاصداره هذا القرار الهام الذي يساهم في تيسير شؤون المرأة والأسرة بصورة كبيرة حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، فضلا عن تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب، مؤكدة أن هذا القرار يأتى استكمالاً لجهود النائب العام والنيابة العامة في دعم ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.

يذكر أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات «الولاية على النفس» و«الولاية على المال»، المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة «الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي»، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من «النيابة العامة»، وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشؤون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.