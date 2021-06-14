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حسام حسن يتحدث عن طلب صالح سليم أثناء احترافه في سويسرا ..

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حسام حسن يتحدث عن طلب صالح سليم أثناء احترافه في سويسرا .. فيديو حسام حسن يتحدث عن طلب صالح سليم أثناء احترافه في سويسرا ..

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كشف النجم الكبير حسام حسن، قائد الوطني الأسبق، إن قرار عودته من ناديه السويسري خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا بناء على طلب صالح سليم، قرار عاطفي، «مينفعش صالح سليم يقولنا الاهلي محتاجكم ونفكر».

طالب حسام حسن، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتكريم الراحل محمود الجوهري مدرب منتخب الفراعنة السابق، بوضع تمثال له في مدخل مقر الجبلاية.

وأشار المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إلى أن المدرب بيتسو موسيماني حقق نجاحات مميزة مع الأهلي ويستحق التحية، كما أن باتريس كارتيرون مدرب نال قناعة جماهير القلعة البيضاء، التي سامحته على رحيله المفاجئ للتعاون السعودي.

وعن رحيل فرجاني ساسي، علق "لا بد من حسم الأمور والتعامل مع الأمر الواقع، ساسي لاعب موهوب ومميز وقدم الكثير للزمالك، لكن الأندية الكبرى لا تتوقف على لاعب بعينه، يجب على الأبيض البدء فورًا لإيجاد البديل من داخل الفريق أولًا".

المصرى اليوم

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