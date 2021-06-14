«الصحة العالمية»: أفريقيا تحظى بأولوية في الحصول على للقاحات كوفيد-19

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قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن أفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة كوفيد-19، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف «سترون أن أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولا على الخدمات، لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الأفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة».