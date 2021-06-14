مستشفى الملك خالد يقدم عيادات افتراضية في 18 تخصصًا عبر التطبيقات الذكية

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ضمن برامج "صحة نجران".. وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى خلال 24 ساعة

ضمن برامج صحة نجران لتحسين الأداء، أطلق مستشفى الملك خالد بنجران عياداته الافتراضية تحت شعار موعدك من بيتك في 18 تخصصًا طبيًّا، وذلك عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت صحة نجران أن قائمة التخصصات تشمل المخ والأعصاب، الجلدية، الباطنية، المسالك البولية، باطنية أعصاب، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، الصدرية، الغدد الصماء، الكلى، الروماتيزم، الأمراض المعدية، القلب، أمراض الدم، السكري، الجهاز الهضمي، الطب المنزلي والأورام.

وبيّنت أن الخدمة تتميز بالمحافظة على الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، والحماية من التعرض للعدوى؛ إذ تتيح للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بُعد عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية. ويمكن للمريض حضور موعده في إحدى العيادات التي توفر هذه الخدمة من خلال رسالة نصية، تحتوي على تفاصيل الموعد، إضافة إلى الرابط https:/ / indd.adobe.com/ view/ 7a89d780-8242-4825-91ee-8b24f71acc75 الذي يوضح خطوات استخدام الخدمة.

وأكدت أهمية تحميل تطبيق صحتي للاستفادة من خدمات العيادات الافتراضية، واختيار خدمة المواعيد، ثم الضغط على مواعيدي، ثم خيار الانضمام قبل الموعد بـ 15 دقيقة، والضغط على موافق، والسماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات والكاميرا والمايكروفون، وانتظار دخول الطبيب. وبعد انتهاء الموعد تصل الأدوية للمريض خلال 24 ساعة.