السفير العماني يبحث مجالات الاستثمار مع مستثمرين مصريين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت بعثة سفارة سلطنة عُمان لدى مصر، اليوم، لقاءً بمقر السفارة العُمانية لعدد من المستثمرين المصريين في المجالات المستهدفة، وتم تقديم عرض مرئي عن سلطنة عُمان، والامكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري.

أعرب عدد من المستثمرين المصريين عن سعادتهم بما استمعوا إليه في كلمة السفير العُماني بالقاهرة عبدالله الرحبي، التي أشار فيها إلى عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية على مر التاريخ، وبما يمكن أن تسهم فيه للانطلاق نحو عمل مشترك، وبما شاهدوه من عرض وفرص.

كما أعرب المستثمرون المصريون عن رغبتهم في الاطلاع عن كثب عن الفرص والحوافز الاستثمارية، من خلال زيارات لهم للسلطنة سيتم تنظيمها خلال الفترة القليلة المقبلة. واستعرض اللقاء سبل التعاون بين مصر وعُمان في عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من التكنولوجيا المصرية في مجال سوسة النخيل للحفاظ على الثروة الزراعية.

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر وعُمان في مجال استخراج الملح «مجال الملاحات» خاصة أن عُمان تمتلك شواطئ طويلة بها مخزون كبير من الأملاح، وتمتلك مصر أدوات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستزراع السمكي والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية. من جانبه أعرب الرحبي عن آمال وطموحات وتطلعات السلطنة لفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لآواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، في خضم عالم يموج بالتقلبات، يحتم التعاون المشترك في كافة المجالات.