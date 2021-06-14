شارك في العرضة النجدية.. أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أكد التفاف الجميع مع الفريق وبقية أندية المنطقة

قال الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل: إن الكل يلتفّ حول الطائي بعد أن أصبح يمثل المنطقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يلتفّ الجميع مع أندية المنطقة، متأملًا أن تخطو أندية المنطقة خطوات متقدمة بإذن الله.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمير منطقة حائل بعد أن رعى حفل نادي الطائي بمناسبة صعوده لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم القادم، الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم عرض "فيلم" وثائقي باسم "معادلة أروقيت" لمسيرة تاريخ نادي الطائي سابقًا وخلال هذا الموسم.

إثر ذلك ألقى رئيس نادي الطائي تركي بن عبدالمحسن الضبعان، كلمة ثمّن خلالها التحفيز المستمر من قِبَل أمير منطقة حائل ونائبه لأندية المنطقة ككل ونادي الطائي حتى توج مجهود الفريق بالصعود هذا العام؛ معربًا عن شكره لسموهما ولجميع أعضاء الشرف وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين والجماهير.

بعد ذلك دشن الموقع الإلكتروني لنادي الطائي الجديد بآلية تفاعلية أكبر مع الجماهير، وتوالت التبرعات المالية من أعضاء شرف النادي.

بعدها شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعد والحضور "أوبريت غنائي" بعنوان "فرحة الصعود"، بعدها دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ومجلس الإدارة والفريق الفني والإداري وأعضاء المركز الإعلامي في النادي من خلال الممر الشرفي المُعَد لهم، بعدها التُقطت الصور التذكارية مع أمير المنطقة.

وفي ختام الحفل شارك الأميرعبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحضور بالعرضة النجدية التي قدّمتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.