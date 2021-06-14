أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين» -
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب -
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد -
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سكان قطاع غزة يعيدون تدوير أنقاض المنازل المدمرة استعدادا لعملية إعادة الاعمار.. وصور

Print

© Sputnik . Ajwad Jradat

على أنقاض الأبنية المدمرة يتجمع عشرات العمال قابضين بين يديهم معاول هدم الحجارة لتفتيت أكوامها إلى جزيئات صغيرة ونقلها عبر الشاحنات للكسارات تجهيزاً لطحنها وإنتاج الخرسانة، ويقول نائب وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة عماد حمد ان كمية الركام الموجود حاليا بعد الحرب تتراوح بين 250-300 ألف طن ونحن بحاجة الى تضافر الجهود لإزالتها، وتدويرها لاستخدامها في الطرق الزراعية وتدعيم شاطئ قطاع غزة من الشمال الى الجنوب.

أطنان الركام المفتتة يتم نقلها الى معامل لإعادة التدوير ويقول أمير أبو عودة وهو صاحب كسارة حجر نحن نعمل من خلال مناقصات نتقدم بها ونشتري البنايات المهدمة ونبيع الكتل الخرسانية المعاد تدويرها للمواطنين الذين يشترونها بالإضافة الى الطوب بأسعار زهيدة لإعادة بناء بيوتهم المدمرة وهناك عشرات المعامل التي تعمل على استقبال الركام وتصنيعه من جديد ويعمل بها مئات العمال الذين وجدوا فرصة عمل في ظل الوضع الاقتصادي السيء، ويقول عامر حمامة وهو أحد عمال هذه المعامل إن العمل ينقسم إلى مرحلتين الأولى تعتمد على جمع الركام وتكسيره وإعادة تصنيعه، والثانية تُعدّل أعمدة الحديد بواسطة آلات متواضعة الإمكانيات لإعادة استخدامها من جديد في البناء.

إعادة الاعمار تتطلب دعما كبيرا فالجهود المبذولة من خلال إعادة التدوير لا تكفي وحدها، ويقول عماد حمد ان عدد الوحدات السكنية المتأثرة بشكل كلي وجزئي جراء الحرب هو 17200 ألف وحدة وتحتاج الى 350 مليون دولار لإعادة المساكن الى ماكنت عليه وايواء 6 الاف نازح.

فكرة إعادة التدوير ستساعد في المرحلة الراهنة في سد جزء من إعادة الاعمار من خلال الطريقة المبتكرة التي أنتجها سكان قطاع غزة وتوفير مواد البناء بأسعار مخفضة، فيبلغ ثمن الطن الواحد من الركام المباع لشركات الطوب بغزة ، 22 دولارا تقريبا في حين أن المستورَد يبلغ سعره 31 دولاراً تقريباً، فيما يبلغ ثمن الكمية نفسها من الحديد المعاد تعديله محليا 350 دولاراً، بينما المستورَد 700 دولار، وهذا ما يشجع المواطنين للإقبال على شرائه بغرض البناء نظراً لرخص ثمنه.

ضعف الإمكانات، وعدم السماح باستيراد آلات متطورة هي اهم التحديات التي تواجه مشاريع إعادة تدوير الركام، وفي حال تعرضت إحدى الآلات للعطب لا يوجد لها قطع بديلة، وهذا ما قد يعرقل العمل لفترة طويلة، بالإضافة الى عدم وجود أدوات حماية للعاملين، ولكن أكبر العقبات امام إعادة الاعمار تكمن في القيود المفروضة من إسرائيل على استيراد مواد البناء وتأخر مشاريع الاعمار.

تقرير: أجود جرادات

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)