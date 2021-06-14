أخبار عاجلة

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو) -
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا -
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو» -
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا -
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له -
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس نادى المطلقات: نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق ()

Print
رئيس نادى المطلقات: نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق (فيديو) رئيس نادى المطلقات: نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير الأنصاري، رئيس نادى المطلقين والمطلقات، إنها كانت تعيش في إنجلترا، مضيفة: «طلاقي تم في إنجلترا ولم أحصل على أي شيء، حيث أنه كان لا يمتلك أموال».

وأضافت «الأنصاري»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»: «فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق»، متابعة: «نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق».

وأشارت رئيس نادى المطلقين والمطلقات بقولها: «المرأة بعد 20 عاما من الزواج تكون أفنت عمرها وأموالها، بالإضافة إلى تربية الأولاد وتوفير الراحة للزوج لكي يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق في أمواله التي تمت بعد الزواج».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)