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أحمد مجاهد يبرئ اتحاد الكرة من إلغاء معسكر يونيو: «كان قرار البدري»

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أحمد مجاهد يبرئ اتحاد الكرة من إلغاء معسكر يونيو: «كان قرار البدري» أحمد مجاهد يبرئ اتحاد الكرة من إلغاء معسكر يونيو: «كان قرار البدري»

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قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد لم يطلب من الجهاز الفني لمنتخب الأول عدم اقامة معسكر ومباريات ودية خلال شهر يونيو الجاري في فترة الأجندة الدولية.

وأوضح في تصريح تليفزيوني: «قولاً واحداً الاتحاد المصري لم يرفض الغاء معسكر يونيو لمنتخب مصر من أجل خوض مباريات الدوري».

وأكمل: «المسائل الفنية من حيث خوض مباريات ودية من عدمه تخص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وهو من عرض وجهة نظره بعدم خوض مباريات ودية للفراعنة خلال الأجندة الدولية ولا دخل لي في قراره الفني».

المصرى اليوم

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