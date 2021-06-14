عمار حمدي يكشف عن موقفه من العودة للأهلي الموسم المقبل

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أكد عمار حمدي، نجم فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، والمُعار من صفوف الأهلي، أن مسئولي النادي الأحمر لم يتواصلوا معه حتى الاّن بشان العودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة:«أحب العمل مع الكابتن حسام حسن، وكل تركيزي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ولا أفكر في العودة للأهلي إلا مع نهاية الموسم».

وأتم:«أشكر الكابتن حسام حسن على دعمه لي بشكل دائم، ومن أكثر المدربين الذين أستفيد منهم دائما من النواحي الفنية وكذلك الروح الرائعة في المران».