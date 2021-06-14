أخبار عاجلة

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو) -
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا -
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو» -
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا -
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له -
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمار حمدي يكشف عن موقفه من العودة للأهلي الموسم المقبل

Print
عمار حمدي يكشف عن موقفه من العودة للأهلي الموسم المقبل عمار حمدي يكشف عن موقفه من العودة للأهلي الموسم المقبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد عمار حمدي، نجم فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، والمُعار من صفوف الأهلي، أن مسئولي النادي الأحمر لم يتواصلوا معه حتى الاّن بشان العودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة:«أحب العمل مع الكابتن حسام حسن، وكل تركيزي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ولا أفكر في العودة للأهلي إلا مع نهاية الموسم».

وأتم:«أشكر الكابتن حسام حسن على دعمه لي بشكل دائم، ومن أكثر المدربين الذين أستفيد منهم دائما من النواحي الفنية وكذلك الروح الرائعة في المران».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا