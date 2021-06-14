«كسر في مفصل الحوض».. نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالته الصحية

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كشف أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، تفاصيل تطور حالة والده الصحية، موضحا أنه سقط على الأرض في المستشفى بينما كان في طريقه إلى غسيل أذنه، وتابع: «اتكعبل في المستشفى وهو في انتظار الكشف وتم توقيع الكشف الطبي عليه ولكن الإشاعات لم تظهر أي شيء وقتها وقال له الطبيب كدمة شديدة لا أكثر».

وقال «أبوزهرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»، إن والده ظل يعانى بعد فترة من ألم شديد لمدة أسبوع، وبعد عمل الفحوصات اللازمة له تبين وجود شرخ في مفصل الحوض أعلى القدم اليسرى، وتابع: «وتم إجراء عملية جراحية له وتمت بسهولة، وتم تركيب مسمارين له، وهو الآن في المنزل ويخضع لعلاج طبيعى مكثف من أجل أن يسترد قدرته على المشى».

وذكر نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أن والده يفضل الخصوصية بشكل كبير لدرجة أنه لا يعلن عن أي شيء يحدث له، وتابع: «في تاريخ حياته كله لا يريد أن يعرف أحد شيء عن حياته الخاصة، مبيرضاش يقول حاجة، ومنذ 16 سنة أجرى عملية جراحية كبرى في ألمانيا لم يعرف أحد عنها أحد شيء».