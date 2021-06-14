"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والرين والعاصمة الرياض وحوطة بني تمام، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين. وتستمر الحالة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين.

ونبّه المركز الرياض أيضًا برياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين وعفيف والقويعية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبلقرن وبيشة وتثليث وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة وطريب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.