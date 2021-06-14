أحمد بتشان يطرح أغنية جديدة بعنوان «ابن ناس»

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يستكمل المطرب الشاب أحمد بتشان طرح ألبومه الجديد، من خلال أغنيته الجديدة «ابن ناس»، التي تم طرحها منذ قليل عبر يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق.

وكان أحمد بتشان طرح كليبه الجديدبعنوان «أيام وفاتوا»، من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، و«يا روحي»، والتى كانت احتفالاً بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا «فيك العبر»، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وحقق أحمد باتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبدالوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبدالفتاح، ومحمد شفيق.