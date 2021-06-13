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هولندا تفوز على أوكرانيا في مباراة مارثونية .. «ملخص »

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هولندا تفوز على أوكرانيا في مباراة مارثونية .. «ملخص فيديو» هولندا تفوز على أوكرانيا في مباراة مارثونية .. «ملخص »

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تمكن منتخب هولندا من هزيمة أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وظهر الطواحين بمستوى جيد فنياً خلال أحداث الشوط الأول وأضاع اللاعبين عدد كبير من الفرص فيما اعتمدت أوكرانيا على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الشوط الثاني، افتتح فينالدوم التسجيل من تصويبة رائعة في الدقيقة 52 وأضاف زميله فيجورست هدف تعزيز التقدم عند الدقيقة 59، واستطاع لاعبي أوكرانيا العودة من بعيد والتعادل بهدفين قاتلين عن طريق يارمولينكو ويارمتشوك في الدقائق 75 و79، فيما خطف دومفريس نقاط المباراة الثلاث لهولندا برأسية قاتلة في الدقيقة 85.

وبهذه النتيحة تتقاسم هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة رفقة النمسا ب3 نقاط لكلأ منهما، فيما يبقى أوكرانيا ومقدونيا الشمالية بدون نقاط.

المصرى اليوم

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