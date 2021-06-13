أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» يعززان تمكين المرأة

Print
حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» يعززان تمكين المرأة حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» يعززان تمكين المرأة
دبي - " وكالة أخبار المرأة "

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الجهود العالمية لسد الفجوة وتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، وأن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ورواد الأعمال حول العالم لدعم جهود تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركات عالمية مثل «مايكروسوفت» لتمكين المرأة والنهوض بالمجتمعات حول العالم.
وقالت عهود الرومي في كلمة رئيسية ضمن مؤتمر المرأة في القيادة، الذي نظمته شركة «مايكروسوفت» العالمية «عن بعد» بعنوان «قمة يوم المرأة العالمي» احتفاءً بهذه المناسبة، إن عام 2021 يمثل مناسبة خاصة لدولة الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، كما أنه يحمل أهمية كبيرة في ظل الجهود الدولية لتحقيق التعافي من جائحة المستجد «كوفيد - 19».

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية