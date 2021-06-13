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بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة

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بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خدمات أحمد أيمن منصور، خلال مباراة سموحة في بطولة الدوري.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، التي تعرض لها عقب العودة من نيجيريا بعد خوض مباراة إنيمبا، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية، وهو ما أبعده عن التدريبات في الأيام الماضية.

كما يستعيد الفريق السماوي خدمات المهاجم الفلسطيني محمود وادي، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكسر في الضلوع، والتي تعرض لها خلال مباراة نكانا ريد ديفلز الزامبي في بطولة الكونفيدرالية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال الثلاث أشهر الماضية.

وكان الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد الشيخ والأوروجوياني دييجو رولان، شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ويلتقي بيراميدز مع سموحة، الثلاثاء المقبل، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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