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تحرير 60 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام في الأقصر

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تحرير 60 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام في الأقصر تحرير 60 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر، وأسفرت الحملة عن تحرير 60، منها 20 محضر إشغال، و7 محاضر بائع متجول، و6 محاضر نظافة عامة، و16 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامة، ومحضر لمقهى يقدم شيشة، و10 محاضر مضبوطات متنوعة.

وتمت الحملة بقيادة الرائد بهاء أبوعايد، وكيل شرطة المرافق، والنقيب محسن عبد السلام، والنقيب تامر عباس، والنقيب أحمد حجازي، وضباط شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي مدينة الأقصر، وتمت الاعمال بمنطقة سوق الصنايع.

المصرى اليوم

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