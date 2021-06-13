تفاصيل مباحثات وزيرة التجارة وسكرتير اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

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التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الأحد، وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، على هامش مشاركتهما بأعمال منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو»، المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة التجارة حرص مصر على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية، إذ كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مرورًا بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وكذا التأكيد على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

وأشارت «جامع» إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية في المجالات التجارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن زيارة السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لمصر مرتين خلال 4 أشهر يعكس الدور المصري الكبير في تفعيل الاتفاقية.

وأوضحت وزيرة التجارة أن المباحثات استعرضت آخر التطورات الخاصة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذا التحضير لاجتماع وزراء التجارة الأفارقة المزمع عقده خلال شهر يوليو المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي سيتناول آليات تفعيل التجارة في السلع بالإضافة إلى موضوعات خاصة بتبنى بروتوكول خاص بتعزيز دور المرأة في التجارة وكذا آليات تسوية المدفوعات، لافتةً إلى اهمية تفعيل الجهود الرامية لتعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاتفاقية.

وشددت «جامع» على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء حيث تتابع الوزارة عن كثب بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كل الخبرات الفنية والبشرية لسكرتارية الاتفاقية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، التي تتميز فيهما مصر بخبرات كبيرة.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق .

من جانبه، أكد وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن زيارته لمصر تعد الثانية في أقل من 4 أشهر حيث تأتي في إطار تقديره وتفهمه للجهود المصرية في تفعيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ برنامج عمل مكثف لمدة شهرين تضمن اجتماعات فنية في مجالات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والخدمات واستهدفت تفعيل الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.

وأشار إلى أن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية يبلغ حتى الآن 38 دولة، لافتًا إلى انه يقوم خلال المرحلة الحالية بجولات مكثفة بالدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية للقيام بالتوضيحات الفنية اللازمة حتى يتسنى لها التوقيع على الاتفاقية.

ولفت إلى أن هناك توصيات من قمة رؤساء الدول الأفريقية بصياغة بروتوكول يشمل آليات خاصة بالمرأة والشباب في التجاره الإفريقية حيث سيتم تقديم المقترحات الخاصة بالبروتوكول خلال القمة المقبلة لرؤساء الدول.