موجز "سبق" الأسبوعي: حصر "حج 1442" على "الداخل" بعدد 60 ألفًا.. ووفاة مستشار الملوك "أبو حبيب".. وحرب على الفساد لا تنتهي

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صورة جديدة لولي العهد تشعل منصات التواصل.. وكلمة "إبداعية" لـ"الفيصل".. وصدارة سعودية في الطريق لكأس العالم 2022م

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث قدمت القيادة التعازي لأمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الصباح، وجمعت صورة عفوية الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجدت كلمة إبداعية للأمير خالد الفيصل رواجًا على منصات التواصل، وأعلنت وزارة الحج والعمرة قصر حج العام الحالي على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين وبأعداد 60 ألفًا.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غاية تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق مسارات الثانوية والفصول الثلاثة هو بناء إنسان يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، فيما تم الإعلان عن نبأ وفاة مستشار الملوك ناصر الشثري، و"سحمي بن شويمي" المشرف على مكتب أمير منطقة الرياض.

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

https://sabq.org/JWKjPD

صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

https://sabq.org/5Z9sNg

"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت 12 يونيو 2021، تسجيل 1077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 464780 حالة.

https://sabq.org/TX6fP2

بدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء الحق العام

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

https://sabq.org/NLr4sP

"الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر".. كلمة إبداعية لـ"الفيصل" تلقى رواجًا

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الشكر لمن حضر، والعذر لمن اعتذر، والتهنئة لمن أبدع وابتكر. والسلام عليكم ورحمة الله".. بهذه الكلمات المقتضبة دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرض مشروعات المنطقة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة الأربعاء الماضي.

https://sabq.org/YKDyts

https://sabq.org/GRBcdD

قصر حج هذا العام على حجاج الداخل بإجمالي 60 ألفًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

https://sabq.org/JDGjHw

"السديس": قرار الحج ينطلق من أصول الشريعة الإسلامية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار قصْر حج هذا العام ١٤٤٢هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، نظرًا لاستمرار تطورات جائحة كورونا كوفيد-١٩، وظهور تحورات جديدة له حول العالم.

https://sabq.org/X3t4r6

إشادة خليجية بقرار قصر الحج على "حجاج الداخل"

أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.

https://sabq.org/pGq7JD

https://sabq.org/YnNZp7

‫"الصحة" تحصد جائزة مكة في التميز الإداري

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري، حيث سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجائزة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

https://sabq.org/6jsKdn

وزير التعليم: سنطبق نظامًا يستجيب للطموحات ويستثمر القدرات والمهارات

نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة لقطاع التعليم، وقال خلال لقائه عددًا من الكتّاب وممثلي وسائل الإعلام بمركز تطوير المناهج: "غاية التطوير الذي ننشده في تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق مسارات الثانوية والفصول الثلاثة هو بناء إنسان يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والمشاركة في التنمية الوطنية، والقدرة على المنافسة عالميًا".

https://sabq.org/M5Z7ky

أمير الرياض يعزي في وفاة مستشار الملوك العلّامة "الشثري"

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وتُوفي المستشار في الديوان الملكي الخميس الماضي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ بعد معاناة مع المرض، وعاصر الشيخ الشثري؛ عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد، والملك عبدالله، وصولاً إلى الملك سلمان، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

https://sabq.org/3k5HRc​

https://sabq.org/tMnSFs

وزير الداخلية يعزي في وفاة المستشار سحمي بن شويمي

قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التعازي والمواساة في وفاة المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وانتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير.

وكان الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض قد قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد في الناصفة بالخرج؛ وأدى الصلاة الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض عليه في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

https://sabq.org/dRLWvK

https://sabq.org/qBHbYw

https://sabq.org/27LpCz

https://sabq.org/dRLWvK

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "اليمن" و"سنغافورة"

حقَّق الأخضر السعودي فوزًا غاليًا وجديدًا على المنتخب السنغافوري، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا، وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وشهدت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليمني وجود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض؛ لمؤازرة "الأخضر" في مباراة الأخضر مع اليمن.

https://sabq.org/STmNyG

https://sabq.org/gCSMjY

https://sabq.org/qzPXL6

وزير الرياضة يعلن التوجه لنشر مختلف الرياضات

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي خلال هذا الأسبوع إنه تجري حاليًا ورش عمل لتعزيز كل الإيجابيات وتلافي الجوانب السلبية, مشيرًا إلى توجه وزارة الرياضة وسعيها لنشر مختلف الرياضات, حيث افتقدت في فترات سابقة التوسع في الألعاب, الأمر الذي تسبب في ضياع مواهب وغياب إنجازات وعدم إتاحة الفرصة حتى للممارسين أن يمارسوا رياضاتهم المفضلة, لذلك كان لابد من مرحلة جديدة.

https://sabq.org/LZjVD2

"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في حضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، 34 طنًا و668 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م.

https://sabq.org/zfx25W

تفاصيل جديدة تكشفها "سبق" حول قضية الطعن بمجمع الدمام

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، استدعت الخميس الماضي، رجال الحراسات الأمنية الذين تعرضوا للاعتداء من قِبل شخص بأحد المجمعات التجارية، السبت الماضي بمدينة الدمام لسماع أقوالهم.

https://sabq.org/6jF5Dv

من بينهم أمير وقضاة وضباط.. 16 حكمًا و15 قضية حصيلة "نزاهة" خلال أسبوعين فقط

خلال نحو أسبوعين فقط، استطاعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكشف عن عددٍ من قضايا الفساد التي وصلت إلى 15 قضية، كما صدر 16 حكمًا قضائيًا لعددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

https://sabq.org/K2n8Cs

https://sabq.org/h6w9Vy

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