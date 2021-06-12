أخبار عاجلة

«الزراعة»: إطلاق المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث من بني سويف -
جمال ساطور ينوب عن المحافظ في الاحتفال بذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع -
حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو -
وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على موظفي المديرية المصابين في حادث سير -
استشاري علاقات: هذه الصفات يجب أن تتوافر في شريك حياتك -
طلاب القناطر ينظمون محاكاة لنقل المومياوات بمشاركة أولياء الأمور -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كليات بمدينة إسنا -
الجامعات تبدأ تصحيح امتحانات نهاية العام.. تعرف على مواعيد إعلان النتائج -
حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة"

Print
تشمل نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية

تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات

تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.

وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.

كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.

ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة ‏في معرض مشروعات مكة الرقمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن

"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن

الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات

"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات