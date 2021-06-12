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القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية

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القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية
للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.. والحثّ على أخذ اللقاح

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية

كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان، بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت الجولات: المساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.

وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين.

كما ترمي الحملات إلى الحثّ على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وإبراز أهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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