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تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا

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تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا
لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا

حذرت سفارة المملكة العربية في أوغندا جميع المواطنين السعوديين من السفر إلى أوغندا نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تحذر سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي؛ نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 (كورونا)".

وكانت أوغنداء أعادت قبل أيام فرض إغلاق صارم شمل إغلاق المدارس وتعليق السفر بين المناطق لمنع انتشار المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وشملت الإجراءات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر السفر لعدة مناطق، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، وتعليقًا مؤقتًا لبعض مواقع التجمعات الدينية.

ونفذت أوغندا واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في أفريقيا في بداية الوباء منذ أكثر من عام، ولكن تم رفع الحظر تدريجيًّا مع تباطؤ الحالات إلى حد كبير، قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع بشكل كبير خلال الشهر الماضي والجاري؛ حيث إن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 54 ألف حالة حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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