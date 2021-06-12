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كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر

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كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر
كوريا الجنوبية تسجّل 565 إصابة إضافية بالفيروس

كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 85149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 2216 وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجّلت 17 مليوناً و296118 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 484235.

سجّلت مصر 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 271780 حالة، من ضمنهم 199840 حالة تمّ شفاؤها، و15547 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية أنه تمّ أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة من جرّاء الفيروس خلال أمس ليبلغ إجمالي الوفيات 1982 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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