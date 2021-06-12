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العيادات الطبية المتنقلة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر

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تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

العيادات الطبية المتنقلة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 46 فردًا، و694 راجعوا عيادة الباطنية، و47 شخصًا راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و534 راجعوا عيادة التوعية والتثقيف، كما صُرفت الأدوية لـ768 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 254 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 شخصًا، كما نفذ 22 نشاطًا للتخلص من النفايات.

العيادات الطبية المتنقلة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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