أخبار عاجلة

«الإصلاح والتنمية» يعلن مرض السيدة جيهان السادات -
تحرير 527 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة بأسوان -
ضبط 22 قضية تموينية في أسوان -
محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور) -
خبير أمن معلومات يحذر من التطبيقات سيئة السمعة: تخترق الخصوصية -
مصرع فتاة عقب تناولها حبة مكافحة السوس بالخطأ في سوهاج -
التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا -
إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج -
إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات -
غلق وتشميع مركز طبي خاص لجراحات التجميل بالغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

Print
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد
ضمن تصفيات وكأس آسيا

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليمني بهدف دون رد اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي الرياض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجّل هدف أوزبكستان الوحيد النجم جلال الدين ماشاريبوف من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر المباراة.

وحافظ منتخب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثماني مباريات، و5 لليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا