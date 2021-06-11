"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت

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للتخفيف من معاناة الشعب الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًّا و668 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَي بروم ميفع، وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م.

وتأتي هذه المساعدات استمرارًا لدور المملكة الإنساني، ممثلة بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة