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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح

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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح
في اتصال هاتفي من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه الصحة والعافية.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مماثلاً، عبّر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وسأل سمو ولي العهد اللهَ العلي القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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