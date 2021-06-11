وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي

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اطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية التي تجاوزت الـ100 مشروع

زار عدد من أعضاء غرفة جدة التجارية اليوم الجمعة معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الأربعاء الماضي.

وفي التفاصيل، تجول أعضاء الغرفة التجارية داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأشاد نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة خلف العتيبي بالمعرض الذي شيدته إمارة مكة، الذي يأتي استشعارًا من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومسؤولي القطاعات الحكومية بأهمية مكة الدينية والاجتماعية.. وهو مدعاة للفخر، وخصوصًا تحت سقف أكبر قبة بالعالم.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة فايز الحربي أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا، وهو غير مستغرب على أمير منطقة مكة ونائبه.

وأوضحت عضو الغرفة التجارية بجدة سارة العايض أن المعرض سلط الضوء على المنجزات التي تحققت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما قدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.