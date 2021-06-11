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السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:20 مساءً
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:19 مساءً
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 11 يونيو 2021 12:54 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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