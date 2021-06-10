وزير الصناعة يطلع على سير أعمال المبادرات الثمانية بهيئة المساحة الجيولوجية

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تستهدف رفع كفاءة ومخرجات العمل الفني الذي يحقق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة للاطلاع على سير أعمال مبادرات الهيئة الثمانية التي تعمل عليها بالإضافة إلى مشاهدة العرض التوضيحي لمراحل التحول في الهيئة.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني : إننا تشرفنا اليوم بزيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية اطلع خلالها على سير أعمال مبادرات الهيئة الهامة التي تُعد ضمن أساسات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والتي من شأنها تساهم وترفع كفاءة ومخرجات العمل الفني الذي يحقق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التعدين بالإضافة إلى اطلاعه أيضاً على عرض تفصيلي يوضح مراحل التحول والتطورات في الهيئة.

وأكد "الشمراني" أن الهيئة لديها الخبرات العلمية والإمكانات التقنية التي تساعدها على القيام بعمل الإجراءات والدراسات والأبحاث وكذلك المسوحات الجيولوجية الفنية المتطورة التي تُنتج قاعدة بيانات جيولوجية ذات دقة عالية تدعم جوانب الاستثمار المحلي والدولي في مجال التعدين ليكون رافداً للمملكة في بناء مستقبلها.

وبين أن الهيئة وقعت وأرست خلال الفترة القريبة الماضية أربعة عقود مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعتبر من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والذي يعظم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني.

وتابع: إن هذه المرحلة الهامة تستهدف مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، مما يضمن -بمشيئة الله- تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج

وختم رئيس الهيئة حديثه بأن هنالك مرتكزات رئيسة يعتمد عليها قطاع التعدين هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، المسح العام، تطوير سلسلة القيمة، الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات وهي ما تقوم عليها الهيئة حالياً وسوف نصل بإذن الله إلى تطلعات الدولة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزير الصناعة والثروة المعدنية