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تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا

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تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا
ضمن خطة التطوير المهني .. وقدمها أكثر من 40 مدربًا خلال أسبوعين

تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا

أنهت إدارة تعليم صبيا تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا استهدفت مشرفي ومشرفات أقسام الإدارة ومكاتب التعليم واستمرت لأسبوعين وقدمها ما يزيد على 40 مدربًا ومدربة من القيادات، ورؤساء الأقسام والشعب ومشرفي ومشرفات المواد.

وفي التفاصيل، قال رئيس قسم التطوير المهني بنين محمد الفيفي إن هذه البرامج والتي نفذت بمشاركة أكثر من 500 متدربة ومتدرب تغطي كل مكاتب التعليم العشرة، وقام بتنفيذها جهات الإشراف التربوي والتطوير المهني، والتجهيزات المدرسية والتوجيه والإرشاد، والخدمات الإرشادية وتقنية المعلومات وعدد من الأقسام ذات العلاقة.

وأشارت شريفة خواجي رئيسة التطوير المهني بنات إلى أن البرامج التدريبية شملت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط التطويري والتشغيلي ومهارات معالجة الفاقد التعليمي والمهارات القيادية والأدوات الرقمية والأمن السيبراني، إضافة للكايزن، والإدارة منصات التعليم عن بعد والإدارة وفق مواصفات الأيزو ٩٠٠١، وتطبيقات في الإشراف التربوي والرخصة المهنية.

وشدد المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر بن أحمد معافا على أهمية هذه البرامج التي تسعى لتلبية حاجة المشرفين والمشرفات، وتعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز المهارات؛ مما ينعكس على الميدان ويُسهم في تمكين المعلمين والمعلمات من تجويد أداء مهامهم وأعمالهم، وتحسين بيئة الصف والممارسات التعليمية.

ومن جانب آخر، قدمت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها بنت محمد حمزي شكرها للقائمين والقائمات على هذه البرامج في الإدارة ومكاتب التعليم سواء في إعداد الحقائب أو المتابعة والتنسيق والتنفيذ، متمنية أن تحقق أهدافها المرجوة سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.تعليم صبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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