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البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أشادت بيقظة وجاهزية "التحالف" في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة

البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أدانت مملكة البحرين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن, مشيدة بيقظة وجاهزية القوات في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين وتضامنها مع المملكة العربية ، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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