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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط "التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
"العثيمين" يؤكد تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها, مشددًا على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرًا أن تلك الأفعال "جرائم حرب".منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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