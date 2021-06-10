الضمور يترأس الاجتماع الثاني لمحور تمكين الخدمات الاجتماعية

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جي بي سي نيوز :- ترأس أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور اليوم الاربعاء، الاجتماع الثاني لفريق محور التمكين/ الخدمات الاجتماعية المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 -2025.

وقال الضمور خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي ومدير عام مؤسسة نهر الاردن انعام البريشي وممثلون من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومعهد العناية بصحة الاسرة أن الوزارة تعمل على تكييف كافة طاقاتها استجابة لمحاور خطة العمل التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية في مختلف المجالات الواردة فيها بالتعاون والتشارك مع الجهات المختلفة.

واضاف الضمور ان وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع الى التعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص عمل رياض الاطفال في مراكز تنمية المجتمع المحلي لتوفير هذه الخدمة للاهالي واطفالهم في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن توجه الوزارة في استحداث مراكز تعنى بتسويق وتوزيع منتوجات الاسر المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في المجالات الاخرى المختلفة والمتعددة.

وناقش الاجتماع سير العمل والانشطة الواردة في الاستراتيجية للفترة المقبلة، وخطة العمل التنفيذية لفريق تمكين – محور الخدمات للأعوام 2021 -2023، بالإضافة إلى تحديد الأولويات من البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة ضمن الخطة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحديد وتأطير الانشطة ضمن مؤشرات قياس تدلل على حجم الانجاز الفعلي.

ودعا المجتمعون إلى تنسيق الجهود بين الجهات المقدمة للخدمات الاجتماعية الأساسية، ومنها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن تطوير وسائل وأساليب إيصال الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها وكفاءتها وحصر الفجوات التمويلية لهذه البرامج والمشاريع.