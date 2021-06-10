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بإقامة 8 مباريات.. انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

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بإقامة 8 مباريات.. انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة عشرة (الأخيرة) لمسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 8 مباريات على النحو التالي:

يستضيف الفاو نظيره مصده في وادي الدواسر، فيما يحلّ الريان ضيفًا على العلمين في الدمام، بينما يلتقي الوحدة برضوى في مكة المكرمة، ويتقابل طويق والثقبة في الزلفي.

ويواجه منيف نظيره النهضة في الطائف، بينما يلعب الاتفاق مع العلا في الدمام، والقادسية مع العرض في الخبر، وأخيرًا الجزيرة يستضيف حراء في المدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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