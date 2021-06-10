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المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

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الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

نفت المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر.

وطبقًا لبيان صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شنّ حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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