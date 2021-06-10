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"الصحة" تؤكد أن عدوى تزداد في التجمعات

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"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات "الصحة" تؤكد أن عدوى تزداد في التجمعات
نصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

أكدت وزارة الصحة أن عدوى تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1286) حالة مؤكدة، وتعافي (982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة؛ منها (1553) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7519) حالة "يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (92227) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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