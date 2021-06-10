أخبار عاجلة

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة" -
وزير الرى: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق عادل وملزم -
بعد محادثات برلين.. وزيرة خارجية ليبيا تشير إلى تقدم فيما يتعلق بالمرتزقة -
إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيجراي -
فرار الجيش الإثيوبي والاستيلاء على مدافع وراجمات تابعة له.. تجدد الاشتباكات في تيجراي -
صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
محافظ بني سويف يصدر قراراً بتكليف أحمد بغدادي وكيلاً لمديرية الصحة -
شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حماية الأسرة الاردنية: الفتاة التي ظهرت في الفيديو بحالة جيدة وهي موجودة لدينا

Print
حماية الأسرة الاردنية: الفتاة التي ظهرت في الفيديو بحالة جيدة وهي موجودة لدينا حماية الأسرة الاردنية: الفتاة التي ظهرت في الفيديو بحالة جيدة وهي موجودة لدينا

** يوجد ملف للفتاة لدى حماية الاسرة وآخر متابعة وزيارة لها كانت قبل ايام.

جى بي سي نيوز  :- أكد ‏الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن ‏الفتاة التي ظهرت اليوم في جرى تداوله وادعت وجود خطورة على حياتها وتعرضها للضرب والايذاء من قبل ذويها يوجد لديها ملف دراسة اجتماعية لدى ادارة حماية الاسرة ويتم متابعة حالتها باستمرار وكانت آخر دراسة لمنزلها لمتابعة حالتها الاجتماعية قبل ايام وكانت بحالة جيدة ولا يوجد اية خطورة عليها .

مؤكداً انه وبعد ان جرى تداول الفيديو اليوم أُصطحبت لقسم حماية الاسرة في محافظة جرش وكانت بحالة جيدة ولا يوجد عليها اية علامات تدل على تعرضها للعنف كما ولا يوجد اية مؤشرات حول وجود خطورة على حياتها هذا ويقوم الان فريق من حماية الاسرة والتنمية الاجتماعية بمتابعة الحالة الاجتماعية للفتاة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها وبما يضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف او التهديد مستقبلاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام