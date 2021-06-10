مجمع الملك عبدالله الطبي يطلق مبادرة شركاء النجاح  لدعم المرضى

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تتضمن تقديم الدعم الاجتماعي النفسي وتوزيع الهدايا العينية والدعاء لهم بالشفاء

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية الطبية، مبادرة شركاء النجاح؛ لتعزيز الاستقرار الاجتماعي النفسي للمرضى المنومين في أجنحة التنويم العامة، والعنايات الطبية، والطواقم الطبية في الصفوف الأولية من أطباء وتمريض وفنيين، وفق تطبيق محكم للإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة.

وتمثلت المبادرة في تقديم الدعم الاجتماعي النفسي، ومواساة المريض والوقوف إلى جانبه لإزالة المخاوف المرضية، وزرع الطمأنينة لديهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومعالجتها، بالإضافة إلى توزيع الهدايا العينية لإدخال البهجة والسرور عليهم، والدعاء لهم بالشفاء، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي الاجتماعي النفسي للطواقم الطبية في الصفوف الأولية؛ للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، في سبيل راحة المواطن والمقيم.



يذكر أن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالمجمع الطبي يقدم دوراً هاماً في استخدام أساليب العلاج الاجتماعي والتدخلات الاجتماعية الطبية، منها تقبل المريض للخطة العلاجية، وتقديم النصح والمشورة حال رفض المريض للعلاج، أو وجود رأي مغاير للنصح الطبي، كما يرعى لجان تقدم الدعم للمرضى وأسرهم لضمان تقديم بعض الاحتياجات الطبية لدى البعض من المرضى لإيجاد بيئة اجتماعية صحية مناسبة.

مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة