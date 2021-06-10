أخبار عاجلة

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو -
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية

Print
مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية
فيما دعت البلديات الجميعَ للتعاون والإبلاغ عبر "مركز البلاغات"

مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية

نفّذت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 4085 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية؛ وذلك خلال الفترة من 23- 27 شوال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية، وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 4085 جولة رقابية نُفّذت على جميع نطاق البلديات الفرعية؛ حيث تم إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ورصد 16 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية؛ حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد "الزايدي" أن البلديات الفرعية تُواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ داعيًا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة