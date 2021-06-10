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"جامعة شقراء" تعلن مواعيد وآلية القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجديد

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دعت للدخول إلى البوابة الإلكترونية بعد كل فرز لتأكيد الرغبة

أعلنت جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد وآلية القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1443هـ، حيث يبدأ قبول الطلاب يوم الأحد الموافق 24/ 11/ 1442هـ، فيما يبدأ القبول للطالبات بداية من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ.

ويتضمّن الجدول الزمني الذي أعلنت عنه العمادة مواعيد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول، وإعلان النتائج، وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير للطلاب والطالبات عبر بوابة القبول الإلكتروني، حيث شددت العمادة على المتقدمين والمتقدمات بضرورة الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بعد كل مرحلة من الفرز وتأكيد الرغبة في القبول حتى لا يتم استبعاد الطلب آليًا، كما شددت على شرط التحصين ضد للدخول للمقرات الجامعية.

ووفرت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عبر منصاتها الإلكترونية دليل التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات لتسهيل إجراءات القبول عليهم وتعريفهم بشروط ومعايير القبول لكل تخصص ومساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لطموحاتهم وقدراتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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