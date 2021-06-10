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شاهد.. "البيئة" تكافح الجراد جنوب الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات

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شاهد.. "البيئة" تكافح الجراد جنوب الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات شاهد.. "البيئة" تكافح الجراد جنوب الطائف وتدعو للإبلاغ عن التجمعات
"القاضي": المكافحة مستمرة للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل

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تمكنت فِرَق مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لقسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، من القضاء على سرب جراد مساء أمس الأربعاء، في قرية الخرائق شرق مركز سديرة جنوب المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن عمليات المكافحة التي نفّذتها الفِرَق جاءت بعد عمليات الاستكشاف، التي بدأت مطلع هذا الأسبوع، واستهدفت مواقع واسعة من المحافظة حتى رؤية السرب وتتبعه لمكان مبيته بقرية الخرائق شرق مركز سديرة.

وأشار "القاضي" إلى أن فِرَق مكافحة الجراد بالطائف، مستمرة في عمليات الاستكشاف، ولن تتهاون في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من أجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل الزراعية.

ودعا "القاضي" في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" https://web.mewa.gov.sa/ucs/ أو من خلال الرقم المخصص عبر "الواتساب": 0530233560؛ فيما يحذّر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد، حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة في أي أضرار لهم. وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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