إذا كنت تخاف الكلاب.. 4 أشياء تفعلها لتنجو من المواجهة

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لماذا نتجنب الاتصال البصري مع عيني الكلب؟

عندما تتسارع ضربات قلبك وتتنفس بأسرع من المعتاد وتتعرق يداك لدى رؤية كلب، فأنت تعاني من الخوف الشديد من الكلاب أو "رهاب الكلاب"، ولهذا ينصح خبراء ببعض قواعد التصرف السليم في هذا الموقف لكي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وحسب تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، يخشى بعض الأشخاص السير في الطرق التي يوجد بها كلاب ضخمة، بينما لا يبالي آخرون. وفي حين أن الكثيرين من الأشخاص يشعرون ببساطة بقدر من الخوف في ظل وجود الحيوانات التي يمكن أن تعضّ، يكون الأمر في بعض الأحيان أكثر من ذلك. المعاناة من الرهاب يعني تحول خوف طبيعي إلى اضطراب وقلق مرضي هو رهاب الكلاب.

ويقول الطبيب النفسي يوهاناس روتر: إن تعرّق اليدين وتسارع ضربات القلب والتنفس يمكن أن تكون جميعها علامات على الاضطراب. والتجمد أيضاً عند اقتراب كلب هو رد الفعل المعتاد للمصابين برهاب الكلاب.

عادةً لا تدرك الكلاب نفسها هذا النوع من الخوف الشديد. ولكن نظراً لأن الكلاب تتفاعل مع سلوك الشخص وإيماءاته، يجب أن يضع المرء في الاعتبار عدداً من القواعد عند المعاناة من هذا الاضطراب؛ حتى لا تجذب الانتباه لنفسك، عند مواجهة كلب، وهذه القواعد هي:

* واصل التنفس بشكل طبيعي!

* لا تبدأ في الصراخ بأي حال من الأحوال! فالحفاظ على الهدوء هو قطعاً أفضل خيار. إذا ما حاول المرء الفرار فربما يعتقد الكلب أنه يلعب معه.

* تجنّب الاتصال البصري مع الكلب بعينيك، وإلا قد يفسره الحيوان على أنه دعوة للاقتراب.

* حافظ على مسافة بينك وبين الكلب!



كيف ينشأ "رهاب الكلاب"

وعن سبب الإصابة بالخوف من الكلاب، يؤكد التقرير أن رهاب الكلاب يبدأ غالباً في الطفولة فيما يستمد الأطفال الخوف من آبائهم، على سبيل المثال، أو من رؤية شخص يفرّ من كلب. ولكن "روتر" يقول إن الخبرات الصادمة مثل التعرض لعضة كلب نادرة.