رياح البوارح الحارة.. "المسند" يرسم توقعات غبار وأمطار الخميس

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إمكانية تشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض #الغبار على نواحي متفرقة من #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة.

وتابع: إن محافظة #الوجه الأقل درجة حرارة ليوم أمس في المملكة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).