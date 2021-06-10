أخبار عاجلة

الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
مكافحة الإدمان : 2% نسبة التعاطي بين 350 ألف موظف -
وزير الخارجية يؤكد أمام مؤتمر برلين موقف مصر الثابت من حماية سيادة ليبيا -
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا -
تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل في البحر الأسود -
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشغدلي": "اتحاد الغرف العربية" ناقش زيادة حجم التجارة البينية

Print
قال جلسات اجتماعات الغرف العربية والخليجية كانت مثمرة وفعالة

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع أحمد الشغدلي، بجهود اتحاد الغرف التجارية العربية في زيادة حجم التجارة البينية واهتمامها بفتح قنوات للتعاون والشراكة بين التجار والمستثمرين، ومتابعة استمرارية أعمال القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء ودراسة آثار الجائحة.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال اجتماعات اتحاد الغرف العربية 131 بدبي، والتي شاركت فيها الغرفة بوفد يتقدمه رئيس الغرفة التجارية أحمد الشغدلي، وممثلها في مجلس الغرف المهندسة ريم قرنبيش، وعضو مجلس الإدارة إسراء مدني.

وأبان الشغدلي أن جلسات اجتماعات الغرف العربية والخليجية، كانت مثمرة وفعالة من حيث برنامج العمل وما تم طرحه ومناقشته.

والْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، برؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية بمشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10894 نقطة